محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط3907 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1771 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و147 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و20 مخالفة شروط الترخيص، و27 مخالفة موقف عشوائي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 3907 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.