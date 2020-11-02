"الأمن العام": تنفيذ 51 ألف حكم قضائي ومصادرة 173 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 173 قطعة سلاح ناري، و239 قضية مخدرات، وتنفيذ 51875 قضائي متنوع.

كما أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن، ضبط تشكيلين عصابيين، و31 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و312 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم، وضبط 18469 مخالفة مرورية، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .