"9 كيلو حشيش وهيروين".. سقوط أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرابة 9 كيلو جرام لمخدري الهيروين، والحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية. وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (24 قطعة اسطوانية لمخدر الهيروين، و40 لفافة لذات المخدر وزنت جميعها 6,500 كيلو جرام تقريباً - 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 2,400 كيلو جرام - 3 هواتف محمول - مبلغ مالي- سيارة ملاكي)، بحوزة أحد العناصر الإجرامية، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع وهواتف المحمول والسيارة للترويج لنشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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