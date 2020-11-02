محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
استعرض اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لبدء تطبيقها.
شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: مقترح بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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