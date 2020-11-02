"الصحة": إطلاق 62 قافلة طبية مجانية خلال النصف الأول من نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 62 قافلة طبية مجانية والتي بدأت من يوم 1 وتستمر حتى يوم 15 من منتصف الشهر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين أمس، بمنطقتي مركز طبي الركن بالمعصرة محافظة القاهرة، والكيال مركز إدفو شرق محافظة أسوان، كما تم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى اليوم، في مناطق المعركة مركز التحرير محافظة البحيرة، والزهيري مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، والعزيمة مركز سمالوط محافظة المنيا، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أُخرى في مناطق برنشت بشمال العياط محافظة الجيزة، والبلايزة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، وواديي ميعر وأبوحجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وذلك يومي 3 و4 من الشهر الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومي 4 و5 نوفمبر الجاري بمناطق الأسمرات 1 حي المقطم محافظة القاهرة، والنجيلة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والحرية 3 مركز الفشن محافظة بني سويف، والدرتنقالة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وبنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، والشهداء مركزالمنشأة محافظة سوهاج، وكفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، وطبل محافظة دمياط، والعديسية محافظة قنا، بالإضافة إلى قافلة طبية أخرى بمنطقة القضاة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 من شهر نوفمبر في منطقتي وادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و30 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق المنايل مركز الخانكة محافظة القليوبية، والطليحات مركز جهينة محافظة سوهاج، وطاهر محافظة كفرالشيخ، والفهمية مركز طامية محافظة الفيوم، وفلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية، يومي 7 و8 من الشهر الجاري.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 8 و9 نوفمبر بمناطق مركز طبى المحروسة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، والنواميس مركز الواسطى محافظة بني سويف، والبصيلية بحري مركز إدفو غرب محافظة أسوان.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في مناطق تندة مركز ملوي محافظة المنيا، والغلالبة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وأم الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية، وعين عيش مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 10 و11 نوفمبر في مناطق العزايزة مركز الغنايم محافظة أسيوط، ومرسى حميرة – ادلديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والعبور مركز العريش محافظة شمال سيناء، وكفر الجبل مركز الهرم محافظة الجيزة، وواديي الشرفا 1 والشرفا 2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

كما سيتم إطلاق 13 قافلة طبية أخرى يومي 11 و12 نوفمبر في مناطق كوم أبو إسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والوفاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والمنار مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وجزيرة أبوصالح مركز ناصر محافظة بني سويف، ومركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، وأبوصوير البلد مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والزويدة – شماس مركز براني محافظة مطروح، والساحل قبلي مركز البلينا محافظة سوهاج، وحجازة قبلي مركز قوص محافظة قنا، والأسمرات 1 حي المقطم محافظة القاهرة، وصفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية، والسعيدية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين في منطقتي السماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، وحلايب – حدربة مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 12 و13 من شهر نوفمبر..

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 13 و14 من شهر نوفمبر الجاري في مناطق وادي سبيتة ووادي خريزة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وكتامة مركز بسيون محافظة الغربية، وعزب القصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وأخيراً سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 14 و15 من الشهر الجاري في مناطق النجع المستجد مركز طما محافظة سوهاج، وسرارة وأبورماد مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وأبيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وعبدربه مركز إطسا محافظة الفيوم، ودملو مركز بنها محافظة القليوبية، والحميدات شرق مركز إسنا محافظة الأقصر.