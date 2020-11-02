محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تفاصيل حالة الطقس خلال اليومَين المقبلَين (الثلاثاء- الأربعاء)؛ حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأضاف خبراء الهيئة أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.
وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 26- 18، والسواحل الشمالية 24- 20، وجنوب سيناء 29- 24، وشمال الصعيد 27- 19، وجنوب الصعيد 32- 21.
وعن حركة الرياح، أكد الخبراء أنها معتدلة على أغلب المناطق، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة خلال اليومين المقبلَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.