شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تفتح باب التسجيل الإلكتروني لـ«الطب الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ببنها، إن برنامج دراسات الطب الرياضي والتي اختصت به طب بنها دون الجامعات الآخري لأرتقاء وتخريج طبيب طب رياضي متميز ذو قدرات ومهارات عالية بجميع فروع الرياضه الدقيقة، وذلك من خلال مقرارات دراسية والتطبيقات العملية والتدريب على الأسس الحديثة في الأداء والتدريب والبحث العلمي، وبهذا تنفرد طب بنها في امتداد سوق العمل الرياضي بتأهيل وإعداد طبيب ذو قدرات متميزة في الطب الرياضي والرعاية الصحية العاليه على المستوي العالمي والاقليمي والدولي.

وقرر المجلس الأعلي للجامعات وطب بنها إسناد الإشراف ورئاسة القسم إلى الخبير الدولي الدكتور حسني عبدالرحمن، والذي يعد مؤسس الطب الرياضي في مصر وافريقيا، وعضوا الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية، وعضو لجنة الخبراء في اتحاد اتحادات الاتحادات الاولمبية الصيفية، ورئيس لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، عضوا بالاتحاد العالمي الوادا للمنشطات، والرئيس السابق للجنة الطبية والمنشطات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف).

والجدير بالذكر أن طبيب الطب الرياضي يستطيع أن يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي الحديثة في اختيار الرياضيين واعدادهم طبيا والوقاية ومتابعة البرامج الحديثة في التدريب والتغذيه واصابات الملاعب والتغذية والمنشطات.

وتأكيدًا من الجامعة والكليه لتأهيل وتخريج الكوادر الطبية المتخصصة في الطب الرياضي فقد سمحت ويمكن للحاصلين على التخصصات الاتية التسجيل مباشرة في درجة الدكتوراه في الطب الرياضي ماجستير العظام، الطب الطبيعي (الروماتزم والتأهيل).

سيتم فتح باب التسجيل بالكلية لدرجه الدبلوم والماجستير والدكتورة خلال شهر نوفمبر، كما ترحب الكليه بالوافدين من الدول الافريقية والعربية علمًا بأن الدراسة باللغة الانجليزية، جميع الشروط متوافرة على المنافذ الالكترونية للكلية والجامعة.

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