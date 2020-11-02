شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تنظم عددًا من الندوات التوعوية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الإثنين، عن تنظيم كلية الطب البشري عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية بمشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأضاف أن الجامعة شديدة الحرص على المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع السويفي ونشر الوعي بمدي خطورة فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه من خلال إتباع وتطبيق الاجراءات الاحترازية وطرق التعقيم والتطهير المتنوعة .

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الطب البشري للتنسيق بين جميع الكليات ووكلائها والتي تختص بمكافحة العدوي ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وعقد الندوات التثقيفية والتوعوية ضد فيروس كورونا.