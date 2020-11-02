شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب عماد المستقبل.. جامعة بني سويف تنظم ملتقى توظيفي لخريجي كلية التربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 189 بتنظيم ملتقى توظيفي لخريجي كلية التربية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، بحيث يتم دعوة المعنيين بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمدارس الخاصة ورجال الأعمال لحضور الملتقى.

وأكد «حسن»، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال عقد ملتقيات توظيف بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل ولإتاحة فرص حقيقية أمام الشباب الجاد.