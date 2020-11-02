شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: ندب أشرف شمس الدين قائمًا بأعمال عميد «حقوق الفيوم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أنه تم الموافقة على ندب الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها، لمدة يومين أسبوعيًا، للقيام بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الفيوم.
يذكر أن الدكتور أشرف شمس الدين، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها، ويشغل منصب وكيل الكلية، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة.
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