شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب من المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاثنين، بالتكاتف المجتمعي وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، حيث سيتم إعفاء حوالي 15 ألف من طلاب وطالبات المدارس من المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021، وذلك بمختلف المراحل التعليمية وبجميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب والطالبات الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء.

وأكد على أن التلاحم والتكافل الإنساني يظهر في أبهى صوره لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية لاستكمال تعليمهم بدون أي أعباء مالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث قام برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بتحمل المصروفات المدرسية لحوالي 13 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية.

وأضاف محافظ أسوان بأنه بالتوازي قامت وزارة الداخلية من خلال مديرية أمن أسوان بتحمل مصروفات مدرسية لـ311 طالب وطالبة، بجانب تحمل الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة لمصروفات 300 طالب وطالبة، بالإضافة إلى قيام مؤسسة فريد خميس للتنمية وأيضًا مركز التدريب والاستشارات بأسوان بتحمل مصروفات 1100 طالب وطالبة.