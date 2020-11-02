شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تجميع وتدوير أكثر من مليوني طن قش الأرز.. وتنظيم 1827 ندوة إرشادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول جمع وتدوير قش الأرز، ودوره في توفير مستلزمات غير تقليدية، كأعلاف للتغذية للاستفادة من القيمة المضافة لقش الأرز، للحفاظ على البيئة والحد من تلوث الهواء الناتج عن حرق قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه وفقا لبرتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة، للحد من تلوث البيئة، ومنع السحابة السوداء، تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألف و733 فدان، وبلغت كمية القش 2 مليون، و46 ألف و721 طن، وأن عدد مواقع تجميع قش الأرز 731 موقعا في 6 محافظات.

وأضاف «عزوز» إنه تم كبس 851 ألف و796 طن، وفرم 537 ألف و731 طن، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألف و644 فدان، وعمل 749 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي، وتم انتاج 2397 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه تم تنفيذ 1827 ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز، في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية والتعريف بمخاطر حرقة وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل، وبصفة خاصة الصيفية، وطرق الاستفادة منها، وتحويلها إلى منتجات لها قيمة اقتصادية تسهم في زيادة دخل المزارعين، وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين.

تدوير مخلفات الأرز

تدوير مخلفات الأرز

تدوير مخلفات الأرز

تدوير مخلفات الأرز

تدوير مخلفات الأرز