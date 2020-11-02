شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية العزيمة بسمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اليوم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية في قرية العزيمة بمركز سمالوط، والتي تستمر على مدار يومين بدءً من الاثنين، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.