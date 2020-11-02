شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن على مصابي حريق المنيا.. ويقدم العزاء لأسر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالا بمحافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اطمأن خلاله على مصابي حريق قرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، والذي راح ضحية 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز.
كما قدم «مدبولي» العزاء لأسر الضحايا، الحالة العامة بالقرية ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقي المحافظ بعدد من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.
كما أعلن المحافظ، عن إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبو حنس والبرشا، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، موجها بالاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.
وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة. واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزه الأمن.
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