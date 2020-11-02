شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تنعي المتوفين بحادث المريوطية.. وتناشد «مواقع التواصل» تحري الدقة حول الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوهت محافظة الجيزة بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية من أخبار أو منشورات بشأن حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري بطريق المريوطية، نطاق قرية أبوصير بالبدرشين، يفتقر إلى بعض الدقة، لذا ارتأت المحافظة توضيح عدد من النقاط، وفقا للبيانات المسجلة من قبل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ومستشفى الهرم التي تم نقل مصابي الحادث إليها، وعددهم 16 مصابا توفى منهم 4 حالات «3 بمستشفى الهرم، وحالة بمستشفى البدرشين» و2 حالة إصابة مازالت محجوزة بمستشفي الهرم، لتلقي العلاج، وخروج 8 حالات بعد تمام شفائهم وتحويل حالتي إصابة إلى مستشفي معهد ناصر وتحويل حالة إصابة إلى مستشفي الهلال لتلقي العلاج اللازم لها.

ونعي اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث، ويتقدم المحافظ وكافة القيادات التنفيذية بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب في الحادث.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة، بتقديم كافة أوجه المساعدة والعون لأسر المتوفين، وصرف التعويضات العاجلة للمتوفين والمصابين .

وفى نفس الإطار، كلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الشؤون الصحية، ببحث شكوى المواطنين تجاه مستشفى الهرم والوقوف على مستوى الخدمات الصحية وأسلوب تعامل المستشفى مع مصابى الحادث.

وناشد محافظ الجيزة، أصحاب السيارات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، وتوخي الحيطة والحذر، أثناء السير على الطرق السريعة، والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأى شكاوى أو مشاكل تعترضهم للتدخل فوراً نحو حلها.

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