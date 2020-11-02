شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل مياه الشرب لـ 17 أسرة بقرية أبيس الثانية بتمويل من المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع أحمد نعيم، رئيس جمعية أعمدة الخير، لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضح جابر أن الجمعية سوف تتكفل بتوصيل المياه لعدد 17 أسرة بقرية أبيس الثانية شرقي الإسكندرية، وذلك كمرحلة أولى للتعاون بين الشركة والجمعية.

وأشار إلى توصيل المياه لعدد 1738 أسرة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى 30 يونيو الماضي، عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُتعاونة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه جرى إنشاء إدارة متخصصة لتكون حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني، لتوصيل المياه للقرى والمناطق الأشد احتياجاً.