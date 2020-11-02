شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تبدأ حملات توعية لترشيد المياه لطلاب رياض الأطفال والإبتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بدء إدارة التوعية بالشركة في حملات التوعية الطلابية خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وأكد الشهاوي أن الحملات تأتي اتساقا مع التوجهات العامة للدولة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتكثيف حملات التوعية عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي.

وأضاف الشهاوى أنه تم تنظيم ندوة توعية بمدرسة «أبناء الثورة» لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، بحضور نحو ٦٠ طالب وطالبة.

وأكد الشهاوى أن غرس هذه القيم في المراحل الطلابية المختلفة، هو منهج عام بالشركة لتحقيق رسالتها، توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.