شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع وميادين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية حملاتها اليومية، لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، ومراجعة أعمدة الإنارة المتواجدة بالطرق الرئيسية للوقوف على حالتها على الطبيعة، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفادياً لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، برفع الإشغالات بنطاق الحى، بالاشتراك مع شرطة المرافق من شارع البوسطة وميدان التحرير ، وميدان عرابى وشارع مولد النبي ، ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشى ، وأمام القصر الأبيض وحلقة السمك وكوبرى أبوعميرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة ، وعمل الصيانة الدورية على الطرق الرئيسية ومداخل القرى، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتم صيانة الأعطال وإزالة النزلات وصيانة الكشافات ، وتغيير التالف منها ورفع كفاءة الإنارة بالطرق الرئيسية أمام حركة السيارات حرصاً على أرواح المواطنين.

فيما الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بصيانة الأعمدة الكهربائية والتأكد من جاهزيتها استعداداً لاستقبال فصل الشتاء والأمطار ، وتمت إزالة أفرع الأشجار التي تعترض أسلاك الكهرباء والإنارة بالمدينة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء خلال موسم الشتاء، وحفاظاً على أرواح المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس ، بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق المدينة، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، للحفاظ علي سلامة أرواح المواطنين.