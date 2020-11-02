شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تعلن المرور على عدادات الكهرباء مسبوقه الدفع لكشف التلاعب في القراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم إسناد مهام المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لشركة شعاع بجانب عملها في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بواسطة برنامج القراءة الموحد.

وأشار بيان للشركة ان تلك الخطوة تأتي في إطار حرص شركة شعاع على دعم قطاع الكهرباء لإنجاح منظومة القراءات للحفاظ على حق المواطن والدولة معا.

ويقوم كشافى شركة شعاع بالمرور على العدادات مسبوقة الدفع بهدف التأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب التي تضر بمصلحة المواطنين والدولة معا، ويتم استخدام برنامج القراءة الموحد أيضا في تصوير العدادات مسبوقة الدفع وإرسالها إلى شركات توزيع الكهرباء اونلاين.

وتؤكد شركة شعاع على تقديرها لدور وزارة الكهرباء وحرصها المستمر على تطوير منظومة القراءات بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، كما توكد شعاع على أنه لولا دور قيادات وزارة الكهرباء في تيسير كافة العقبات لما تمكنت الشركة من تحقيق النجاحات على مدار السنوات الماضية في تسجيل قراءة حقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.