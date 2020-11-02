قال «كلها مناصب زائلة» ثم مات.. «نائب البحيرة» يوّدع أهالي دائرته بـ«رسالة مؤثرة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى النائب الحالى محمد سعد تمراز بعد صراع مع المرض عقب خسارته فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بدائرة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، والتى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس نتائج الانتخابات فى الجولة الأولى لمحافظات المرحلة الأولى والتى توجد البحيرة من بينها.

وانتشرت على موقع «فيس بوك» تعليقات تحمل عبارات الحزن والتعازى لوفاة النائب السابق منها «ما عرفناه إلا خدومًا شريفًا صادقًا» و«لم نرى منك إلا حسن الخلق ونظافة اليد والاجتهاد فى العمل».

قال «كلها مناصب زائلة» ومات.. «نائب البحيرة» يودع أهالى دائرته بـ«رسالة مؤثرة»

قال «كلها مناصب زائلة» ومات.. «نائب البحيرة» يودع أهالى دائرته بـ«رسالة مؤثرة»

وكتب النائب السابق قبل خمسة أيام من على فراش المرض رسالة إلى أهالى دائرته بعد خسارته فى الجولة الأولى من الانتخابات قائلاً :«أهلى وأحبائى أهالى كفر الدوار الكرام، لقد سعيت قدر استطاعتى خلال الدورة الماضية ولم أدخر جهدًا».

وأضاف النائب الراحل: «أُشهد الله تعالى أنني حملتُ الأمانة بكل صدق واخلاص، فهى في رقبتي سأحاسب عليها أمام الله» وشكر أهالى الدائرة: « أتقدم بخالص شكري وتقديري لحضراتكم جميعاً، من وقف بجانبنا ودعمنا ومن لم يدعمنا؛ من أعطانا صوته ومن لم يعطنا؛ ومن وجه لنا في يوم من الأيام كلمة شكر، ومن انتقدنا لأننا نؤمن أنها كلها أراء ووجهات نظر.»

وأضاف «تمراز»: «نحن نُقدر ونحترم كل الآراء، وكل وجهات النظر؛ سواء كانت معنا او ضدنا، لأنها كلها مناصب زائلة، ولن يبقي في النهاية بيننا إلا كل الود والحب والإحترام والتقدير دمتم بخير وسعادة».

وختم رسالته «دامت محبتكم وهي أغلي ما نملك، وأسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل، وكل عام وانتم بخير.. أخيكم: محمد سعد تمراز‏»

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قال «كلها مناصب زائلة» ومات.. «نائب البحيرة» يودع أهالى دائرته بـ«رسالة مؤثرة»