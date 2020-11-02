- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن قال «كلها مناصب زائلة» ثم مات.. «نائب البحيرة» يوّدع أهالي دائرته بـ«رسالة مؤثرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفى النائب الحالى محمد سعد تمراز بعد صراع مع المرض عقب خسارته فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بدائرة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، والتى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس نتائج الانتخابات فى الجولة الأولى لمحافظات المرحلة الأولى والتى توجد البحيرة من بينها.
وانتشرت على موقع «فيس بوك» تعليقات تحمل عبارات الحزن والتعازى لوفاة النائب السابق منها «ما عرفناه إلا خدومًا شريفًا صادقًا» و«لم نرى منك إلا حسن الخلق ونظافة اليد والاجتهاد فى العمل».
وكتب النائب السابق قبل خمسة أيام من على فراش المرض رسالة إلى أهالى دائرته بعد خسارته فى الجولة الأولى من الانتخابات قائلاً :«أهلى وأحبائى أهالى كفر الدوار الكرام، لقد سعيت قدر استطاعتى خلال الدورة الماضية ولم أدخر جهدًا».
وأضاف النائب الراحل: «أُشهد الله تعالى أنني حملتُ الأمانة بكل صدق واخلاص، فهى في رقبتي سأحاسب عليها أمام الله» وشكر أهالى الدائرة: « أتقدم بخالص شكري وتقديري لحضراتكم جميعاً، من وقف بجانبنا ودعمنا ومن لم يدعمنا؛ من أعطانا صوته ومن لم يعطنا؛ ومن وجه لنا في يوم من الأيام كلمة شكر، ومن انتقدنا لأننا نؤمن أنها كلها أراء ووجهات نظر.»
وأضاف «تمراز»: «نحن نُقدر ونحترم كل الآراء، وكل وجهات النظر؛ سواء كانت معنا او ضدنا، لأنها كلها مناصب زائلة، ولن يبقي في النهاية بيننا إلا كل الود والحب والإحترام والتقدير دمتم بخير وسعادة».
وختم رسالته «دامت محبتكم وهي أغلي ما نملك، وأسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل، وكل عام وانتم بخير.. أخيكم: محمد سعد تمراز»
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر قال «كلها مناصب زائلة» ثم مات.. «نائب البحيرة» يوّدع أهالي دائرته بـ«رسالة مؤثرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.