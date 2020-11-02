شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الجينوم» يعقد اجتماعه الأول: مليار جنيه تكلفة المشروع من موزانة أكاديمية البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس برنامج الجينوم المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إجتماعه الاول برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وعرض «عبدالغفار» برنامج الجينوم المصرى وأهدافه وارتباطه بخطة الدولة وأهميته في الطب الشخصى والدقيق والعلاج الجينى والصيدلة الجينية وخطة الوزارة لتوجيه برامج بناء القدرات المتوفرة بالإدارة المركزية للبعثات لتلبية إحتياجات برنامج الجينوم المصرى من التدريب المتخصص في أفضل المدارس العلمية في الخارج والإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأعلن «عبدالغفار» عن اختيار الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ليكون أمينا لمجلس الجينوم المصري. وعرض الدكتور خالد عامر مدير مركز الطب التجديدي بوزارة الدفاع «الجهة الفائزة بإدارة التحالف طبقا لنتائج التقييم الفني» البنية التحتية المتاحة لدي المركز والمخصصة للمشروع ونظام إدرة البحوث المقترح.

وشرح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية البرنامج تفصيلا وخطة العمل المقترحة خلال خمس سنوات وحجم الدعم الذي ستوفره الوزارة من خلال الأكاديمية لهذا البرنامج والذى يصل إلى مليار جنيه مصرى من مخصصات الأكاديمية وبدون تكلفة الدولة أعباء إضافية، على أن يتم تدبير مليار جنيه أخرى من خارج موازنة الأكاديمية.

ووافق المجلس على خطة البرنامج المطروحة من قبل الأكاديمية وثقتهم في إمكانيات مركز الطب التجديدي وقدرته على قيادة برنامج قومي في حجم برنامج الجينوم المصري وقدرة الأكاديمية ومجتمع البحث العلمى المصري على تنفيذ البرنامج في خمس سنوات فقط علما بإن فك شفرة الجينوم والتى أعلن عنها في 2003 أستغرقت حوالى 13 عام، ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجى المذهل في هذا المجال حاليا، وكلف المجلس إدارة الأكاديمية بتوفير كل الدعم المادى والفنى اللازم للبدء في التنفيذ فورا.

ومن جانبها أبدت الدكتورة هالة زايد سعادتها بتعاون كل مؤسسات الدولة في هذا المشروع القومي الهام، وركزت على ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروع لتحقيق أهدافه وأكدت على دعم وزارة الصحة للبرنامج ووعدت بتقديم أية تسهيلات مطلوبة من الوزارة لتحقيق النجاح لهذا البرنامج.

وأضافت أن هذا يخدم خطة وزارة الصحة والتى أطلقت برامج قومية هامة في مجال التجارب السريرية.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة على أهمية البدء الفوري في المشروع وضرورة تضافر الجهود من كل مؤسسات الدولة لتوفير سبل النجاح لهذا البرنامج القومي وأن مجلس الجينوم المصرى هذا بما يضمه من كفاءات عالمية قادر على متابعة التنفيذ وتذليل الصعاب وتمنى ألا يكون للبيروقراطية دور في تعطيل المشروع.

وأشار الدكتور مجدي يعقوب إلى ثقته في توافر الكفاءات المصرية القادرة على إدارة البرنامج وتحقيق أهدافه بسواعد مصرية، وأن هذا البرنامج سوف يساعد على بناء القدرات لدي شباب الباحثين المصريين في عدة مجالات مثل المعلوماتية الحيوية وغيرها.

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وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس على دعم الجامعة للبرنامج معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج الوطنى وضرورة أن يتم تكوين فرق بحثية من الشباب المتميز في هذا المجال من الجهات المشاركة، كما أكد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة على بناء القدرات واستكمال المشروعات الجارية.

وشدد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور هشام جابر القائم بعمل رئيس جامعة الأسكندرية عن سعادتهم للمشاركة في هذا البرنامج القومي وتعهدهم بتوفير كل ما تحتاجه الفرق البحثية التابعة لهم ووضع كل الإمكانات المتوفرة لدى مؤسساتهم في خدمة البرنامج، كما أشاروا إلى أهمية البناء على المشروعات القائمة المرتبطة بمجال الجينوم والخبرات المتراكمة لدى الجهات المشاركة في التنفيذ.