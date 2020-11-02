شكرا لقرائتكم خبر عن توفير آلاف الشتلات لمحاصيل الخضر الشتوية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تم توفير آلاف الشتلات لمحاصيل الخضر الشتوية من خلال إدارة البساتين بالمديرية، حيث تم توفير شتلات طماطم وفلفل بأنواع مختلفة، وباذنجان وكرنب وقرنبيط بأسعار منخفضة لضمان إقبال المزارعين والتوسع في زراعات الخضراوات، في إطار الخدمات الزراعية المختلفة التي توفرها المديرية للمزارعين.



وقال «المرسى» إنه تم توزيع عدد 10 حقول إرشادية لمحصول الفول، بواقع 2 حقل إرشادي بمركز الخارجة، و2 حقل بمركز باريس، و2 حقل بمركز بلاط، و4 حقول بمركز الداخلة مقسمة 2 حقل بموط و2 حقل بالقصر من صنف مصر1، إحدى الأصناف عالية الجودة والتى يجود زراعتها في أراضى المحافظة وتحقق إنتاجية مرتفعة.