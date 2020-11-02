شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يفرض ملصق إلكترونيا على سيارات النقل والمعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها الصادر قرار هيئة ميناء دمياط رقم 724 لسنة 2020 الخاص بتحصيل مقابل الملصق الإلكترونى الخاص بتشغيل منظومة التعرف الآلى على سيارات النقل والمعدات بأنواعها داخل الميناء. ونص القرار على تحصيل المبالغ المالية ضمن فواتير الكاشيرات بهيئة ميناء دمياط، على أن تكون قيمتها 75 جنيه لسيارات النقل و150 جنيه للمقطورات والمعدات. Advertisements وأكد القرار على عدم السماح بدخول أو خروج شاحنات النقل أو المعدات بأنواعها داخل الميناء ما لم يتم تركيب الملصق الإلكترونى المذكور بعالية عليها، وفى حالة فقد أو تلف أو ضياع الملصق يتم تركيبه مرة أخرى، مع سداد قيمته مرة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميناء دمياط يفرض ملصق إلكترونيا على سيارات النقل والمعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.