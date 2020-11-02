شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث تصادم طريق المريوطية ويوجه بصرف تعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع الإخبارية، بشأن حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بطريق المريوطية نطاق قرية أبو صير بالبدرشين يفتقد إلى بعض الدقة، موضحة أن ارتأت إيضاح عدد من النقاط وفقا للبيانات المسجلة من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومستشفى الهرم التى تم نقل مصابى الحادث إليها وعددهم 16 مصابا توفى منهم 4 حالات ( 3 بمستشفى الهرم و حالة بمستشفى البدرشين ) و 2 حالات إصابة ما زالت محتجزة بمستشفى الهرم لتلقي العلاج وخروج 8 حالات بعد تمام شفائهم وتحويل حالتين إصابة إلى مستشفى معهد ناصر وتحويل حالة إصابة إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج اللازم لها.

ونعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث ويتقدم المحافظ وكافة القيادات التنفيذية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب فى الحادث.

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وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة بتقديم كافة أوجه المساعدة والعون لأسر المتوفيين وصرف التعويضات العاجلة للمتوفين والمصابين.

وفى نفس الإطار كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية ببحث شكوى المواطنين تجاه مستشفى الهرم والوقوف على مستوى الخدمات الصحية وأسلوب تعامل المستشفى مع مصابى الحادث.

وناشد المحافظ أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأى شكاوى او مشاكل تعترضهم للتدخل فوراً نحو حلها.