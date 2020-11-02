شكرا لقرائتكم خبر عن "أكاديمية البحث العلمى" تكشف تفاصيل الاجتماع الأول لبرنامج الجينوم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس برنامج الجينوم المصرى بالأكاديمية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون أحد المشروعات القومية الكبرى في مصر والمنطقة ككل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، إن التقدم الطبي المصري، وما يعرف بالطب الشخصى والدقيق، سيكون قائم على معرفة التركيب الجيني للفرد متلقى الخدمة الطبية.

وأوضح أن العلاج الطبي الحالي يقوم بناءً على معلومات وتحاليل وتصوير، وما إلى آخره، لمعرفة الوضع الصحى للمرضى ومن ثم وصف العلاج المناسب، لكن المرحلة المقبلة من الطب، لن تتوقف على صورة الدم والأعراض المصاحبة، بل سيتم الاعتماد على المعلومات المستخلصة من التركيب الجينى للفرد.

وذكر أن إطلاق المشروع سيكون في القريب العاجل، مضيفًا:" توقيع العقد والبدء في التنفيذ قبل نهاية هذا العام".

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