شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته قطع أثرية ترجع للعصر العثمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، اليوم الإثنين، محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية ترجع للعصر العثماني بالمخالفة لقانون حماية الاثار، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإيطالية القادمة من روما، حيث اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب اجنبي الجنسية من أصل عربي عند خروجه من بوابة اللجنة وبحوزته 4 حقائب متنوعة الأحجام وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه او في حقائبه ما يجب الافصاح عنه أجاب بالنفي.

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وأضافت المصادر أنه بعرض الراكب على مدحت عبد الصبور مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 ، كلف أحمد عبد العليم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray " تحت إشراف محمد موافي رئيس القسم، فافاد بوجود ما أشبه بالانتيكات داخل الحقائب.

وأشارت المصادر إلى أنه تكليف أحمد عطالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على عدد من القطع الأثرية التي ترجع للعصر العثماني عبارة عن مقلمة مثبت بها محبرة علي شكل مستطيل وعليها زخارف نباتية بارزة، وكذلك عملتين الاولي باسم السلطان عبد الحميد والثانية باسم السلطان عبد العزيز.

وأوضحت المصادر أنه تم عرض المضبوطات علي احمد إبراهيم ومحمد السيد وحلمي رجب مسئولي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 2 والذين أكدوا أنها خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.