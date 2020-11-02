شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تناشد المصلين الالتزام بضوابط الصلاة فى المساجد تجنبا لغلقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت وزارة الأوقاف جميع المصلين ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها للصلاة داخل المساجد تجنبا لغلق أى مسجد، وهى الالتزام بعلامات التباعد وارتداء الكمامة وعدم المصافحة وإحضار المصلى الشخصى.

وعممت وزارة الأوقاف ملصق بضوابط الصلاة داخل المساجد قالت فيه:"تبيه هام.. إذا كنت تحب بيت الله فحافظ على بقائه مفتوحا.. التزم بالإجراءات".

والضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف للصلاة فى المساجد هى:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا و عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. عدم فتح مصليات السيدات .

5. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

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6. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

7. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.

8. الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

مع الالتزام بما يأتي:

أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

ب. اصطحاب المصلِّى للمصلَّى الشخصى (سجادة صلاة شخصية).

جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

هـ . يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات .