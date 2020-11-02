شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق المرورية المتوقفة بسبب السيول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، إن الهيئة العامة للطرق والكباري أعلنت أن هناك عدة طرق تمت استعادة كفاءتها ومفتوحة لحركة المرور وهي (طريق القصير- قفط). وهناك طرق تم غلقها جزئياً لحين إزالة الإطماءات وتوقف سقوط المياه وهي: طريق الصعيد- البحر الأحمر ( سوهاج - سفاجا) وذلك لوجود إطماءات وتلفيات في بعض أجزاء طبان الطريق، جار إصلاحها وإزالة الإطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق طريق رأس غارب - الشيخ فضل.

وكذلك طريق رأس غارب الغردقة لحدوث سيول عند الكيلو متر60 ويوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه طريق الجيش الحر في اتجاه المنيا «قبل نفق سنور».

وطرق حدث بها بعض التلفيات وجار صيانتها واستعادة كفاءتها وجار تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة وهي: طريق طور سيناء- مفارق فيران (جار إزالة آثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق).

وطريق كاترين- مفارق فيران ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جار إزالة آثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق).

تقاطع وادي وتير مع طريق دهب- نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الإطماءات.

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالسادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ أعلى إجراءات اليقظة والحذر، كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.

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وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء، وأنها جاهزة للتدخل فورا.

تعرف علي الطرق التي توقف السير عليها بسبب السيول والطرق المفتوحة

تعرف علي الطرق التي توقف السير عليها بسبب السيول والطرق المفتوحة

تعرف علي الطرق التي توقف السير عليها بسبب السيول والطرق المفتوحة