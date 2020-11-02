شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زايد تستعد لموسم الأمطار بالمعدات وتسليك البالوعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعدادات مكثفة قام بها جهاز مدينة الشيخ زايد لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار حيث تم استعراض المعدات والمهمات بمختلف أنواعها ووظائفها والوقوف على مدي الجاهزية لفرق الصيانة المنتشرة بالمدينة مع التأكيد على كفاءة جميع المعدات والأفراد وتجهيز الخطة من تحديد الأماكن الحيوية لتمركز الفرق والمعدات بالإضافة إلى صيانة وتطهير جميع بالوعات المطر بالمدينة.
وقال اللواء مصطفى فهمى، رئيس الجهاز، إن المدينة استعدت لموسم الأمطار بتجهيز المعدات وتسليك البالوعات لصرف مياه الأمطار.
وأهاب «فهمى» بالمواطنين ضرورة التعاون مع أجهزة المدينة وعدم إلقاء المخلفات في مصادر الصرف والابتعاد عن مصادر الكهرباء والأعمدة حال سقوط الأمطار.
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