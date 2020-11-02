شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس إدارة شبين الكوم التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية صباح اليوم بجولة تفقدية لبعض مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية للإطمئنان على انتظام الدراسة شملت الجولة مدرستي السيدة عائشة الابتدائية ومدرسة طه حسين الابتدائية بالبر الشرقى.
واطمئن سويد على انتظام الدراسة حيث تفقد فصول المدرستين وتأكد سيادته من تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية داخل الفصول والحجرات ومراعاة التباعد والمسافات الآمنة بين التلاميذ للوقاية من فيروس كورنا.
وشدد سويد على إدارة المدرستين بأن يقوم المعلمين بتنظيم دخول التلاميذ وجلوسهم بشكل آمن بدون تزاحم مع مراعاه التباعد الجسدي مع وضع بوسترات توعوية عند مدخل المدرسة والممرات كما أكد على أهمية التنوية عن الاجراءات الوقائية من خلال الاذاعة المدرسية بصفة دورية والتاكيد على عدم التزاحم بدورات المياه أو حولها والتخلص الامن من الكمامات والمناديل بالقائها في صناديق القمامة وليس على الارض والتنبية على جميع العاملين بالمدرسة باستخدام ادواتهم الشخصية .
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