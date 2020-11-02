شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن على أهالي «الشيخ عبادة»: «قدم التعازي في ضحايا الحريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تداعيات الحريق الذي نشب بأحد المنازل بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، مساء الأحد، بسبب تسريب اسطوانة بوتاجاز وأسفر الحريق عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وأعرب المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقي المحافظ بعدد من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.

وخلال تواجد المحافظ، مع الأهالي تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ المنيا، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية، ونقل عزائه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلن المحافظ إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبوحنس والبرشا، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، موجهًا بالاستمرار في تنفيذ اعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.

وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

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واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.