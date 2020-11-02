شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن على أهالي «الشيخ عبادة»: «قدم التعازي في ضحايا الحريق» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تداعيات الحريق الذي نشب بأحد المنازل بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، مساء الأحد، بسبب تسريب اسطوانة بوتاجاز وأسفر الحريق عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين.
وأعرب المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقي المحافظ بعدد من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.
وخلال تواجد المحافظ، مع الأهالي تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ المنيا، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية، ونقل عزائه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أعلن المحافظ إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبوحنس والبرشا، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، موجهًا بالاستمرار في تنفيذ اعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.
وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.
واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
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