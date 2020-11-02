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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف البناء بأحد العقارات بسيدى بشر بحي المنتزة أول، وتم التحفظ علي ٢ لودر وخلاطة لبنانى وبريمه وبامب توزيع أسمنت. يأتى هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الاستمرار فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء ، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك في ضوء الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء. محافظة الإسكندرية توقف بناء عقار مخالف بسيدى بشر وتتحفظ على المعدات ( صور) محافظة الإسكندرية توقف بناء عقار مخالف بسيدى بشر وتتحفظ على المعدات ( صور) محافظة الإسكندرية توقف بناء عقار مخالف بسيدى بشر وتتحفظ على المعدات ( صور) الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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