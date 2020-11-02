شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق 3 طرق بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت اجهزة المرور بالبحر الاحمر اغلاق ثلاث طرق تربط البحر الاحمر بعدد من المحافظات وذلك بسبب التلفيات التي حدثت على هذة الطرق من السيول والامطار الغزيرة. وأكد مسؤولو المرور ان الطرق التي مازالت مغلقة راس غارب الشيخ فضل ويفاجا سوهاج والغردقة راس غارب. فيما تكثف الاجهزة المختصة بالتنسيق مع هبئة الطرق ازالة اثار السيول واصلاح التلفيات تمهيدا لاعادة الحركة المرورية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار إغلاق 3 طرق بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.