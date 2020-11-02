شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة أجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة، في إطار سعي جامعة بنها لإعتماد كلياتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعلم والاعتماد. جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وطة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور سعد محمود سعد المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة وسامية عبدالحميد امين عام الجامعة واعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد. وخلال الأجتماع هنأ رئيس الجامعة كلية الطب البيطري بتجديد اعتمادها للمرة الثانية. وحث مجلس الإدارة على استمرار تقديم الدعم الفني وتنظيم زيارات للمحاكاة بجميع كليات الجامعة لتأهيلها للأعتماد المؤسسى والبرامجي تبعا لطبيعة كل كلية وعدد برامجها. وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي ان مجلس الأدارة ناقش في اجتماعة اليوم تقرير زيارات الدعم الفني لكليات الزراعة والطب والتمريض والتربية وهندسة شبرا وكذلك الخطة التدربية للمركز خلال الفترة القادمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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