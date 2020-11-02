شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تناقش استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لإنتشار فيروس كورونا مؤكداً على ضرورة تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ (24) ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالى للأرصدة من الادوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، ومشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كافة المبانى الحكومية وإرتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية حفاظا على أرواح العاملين والمواطنين ،جاء ذلك خلال إجتماعه بأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

وأستعرض الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، تقرير عن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، مؤكدا على أن الإستعدادات للموجه الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض سواء بالاعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة فضلا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه مما ادي إلى خفض معدل الوفيات.

وخلال الاجتماع سلط وكيل وزارة الصحة الضوء على خطة الإستعداد للموجة الثانية لإنتشار فيروس «كورونا».

حيث أكد على أنه تم تخصيص مستشفيات الحميات والصدر باجمالى عدد أسرة (704) سرير لحجز حالات الاشتباه، فضلاً عن تخصيص مستشفى الباجور مستشفي حجر صحي بالكامل بإجمالي عدد أسرة (232) سرير ويتم العمل بباقي المستشفيات كعيادات فرز الحالات المشتبه والعزل المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة حسب البروتوكول المتبع، أما في حالة تضاعف عدد الحالات خلال أسبوعين يتم تخصيص مستشفيات الحميات والصدر بإجمالى 50% من المستشفيات العامة والمركزية لحجز حالات الاشتباه ويتم العزل المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة ويتم نقل العيادات الخارجية بالمستشفيات إلى الوحدات الصحية، مشيراً إلى انه اذا تضاعف عدد الحالات خلال أسبوع يتم تخصيص مستشفيات الحميات والصدر باجمالى 90% من المستشفيات العامة والمركزية بالاضافة إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي ومستشفيات التأمين الصحي لحجز حالات الإشتباه وتخصيص مستشفيات الجامعة وبعض المستشفيات الخاصة لاستقبال وحجز الحالات العادية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم تجهيز (مبنى اليونسكو- المدن الجامعية ) لإستقبال الحالات المتوسطة، وفي حالة الوصول للذروة يتم الاستعانة ببعض المستشفيات الخاصة لمواجهة الجائحة، أما عن الإجراءات الوقائية فقد أكد وكيل وزارة الصحة على أنه تم عمل غرفة وقائية للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات عن مرض كورونا أو أي أمراض معدية أخرى وعمل الإجراءات اللازمة نحوها، وكذا تنشيط فرق الترصد والتدريب المستمر للأطباء لاكتشاف الحالات المشتبهة والمؤكدة وتسجيلها على برنامج النيدز وحصر المخالطين ومتابعتهم لمدة 14 يوم وكذلك متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق أطباء الرعاية الاساسية وتوفير العلاج اللازم لهم فضلاً عن التطهير الدوري والمستمر لمنازل الحالات الإيجابية والمنشآت التي تظهر بها حالات مرضية مؤكداًعلى إتباع كافة الاجراءات الوقائيه والاحترازية لتخطى هذه المرحله بسلام .

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