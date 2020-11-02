شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح حركة المرور طريق«نخل/النقب» بوسط سيناء بعد إزالة آثار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل عن فتح طريق «نخل/النقب» بوسط سيناء أمام حركة السيارات، بعد توقف دام لعدة ساعات بسبب السيول التي تسببت في قطع الطريق.

وأكد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، على انتظام حركة السيارات على الطريق..مؤكدًا أنه تم إغلاق الطريق قبل عدة ساعات حفاظًا على أرواح المسافرين.

وكانت اجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء تعرضت لأمطار خلال الساعات الماضية، أدت إلى جريان سيول بعدد من الوديان في منطقة وسط سيناء، دون أضرار أو خسائر.