شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون جنيها لتدعيم الأسطول الميكانيكي بمياه أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن شراء عدد 6 سيارات مدمجة بقيمة إجمالية 17 مليون جنيها تقريبا، موزعة على مستوى جميع قطاعات الشركة، وذلك لدعم أسطول الحملة الميكانيكية للشركة، ورفع كفاءة الطلمبات ومحطات رفع الصرف الصحى من خلال مشاركة السيارات المدمجة في أعمال تطهير بيارات الرفع ومطابق شبكات الإنحدار، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن حمولة الونش الواحد تقدر بثلاثة أطنان تقريبا، وتبلغ القيمة التقديرية للسيارة الواحدة 2 مليون و850 ألف جنيها، مشيرا أنه سيتم عقد دورات تدريبية عمليه لتدريب الفنيين والسائقين على كيفية تحقيق أفضل استفادة من المعدات لنهو كافة اعمال التطهير والتعقيم لمطابق وبيارات وشبكات الصرف الصحى على مستوى المحافظة.

وقال حربى فتحى، مدير الحملة الميكانيكية بالشركة، أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى في الفترة القليلة الماضية بالعديد من المعدات من بينها: عدد (5) أوناش شوكة تبلغ حمولة الونش الواحد 3 طن، و(4) كباشات لأعمال التطهير بغرف وخطوط الصرف الصحى، و(16 ) سيارة مجهزة لتطبيق أحدث واسرع سبل الاصلاح، و30 تروسيكل لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات بالاضافة إلى عدد (2) قلاب كبير سعة الواحد 8 م3، ورفع كفاءة سيارة نقل كلور سعتها 7 أسطوانات من الكلور.