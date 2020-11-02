شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تعلن النزول بمجموع تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، على النزول بدرجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني لاستكمال كثافات الفصول بهذه المدارس.

جاء هذا القرار بعد أن تقدمت بعض مدارس التعليم الفني بطلبات لإدارات التعليم الفني بالإدارات التعليمية تطلب فيها النزول بدرجات القبول لاستكمال كثافة الفصول بها ولإتاحة الفرصة أمام المزيد من الطلاب حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية في العام الدراسي الجديد

2020 / 2021.