شكرا لقرائتكم خبر عن طرح شقق كاملة التشطيب بإمبابة بالجيزة.. و«الإسكان» تكشف المساحات والتفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2، بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأوضح وزير الإسكان أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020، مضيفاً أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).​