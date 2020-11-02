شكرا لقرائتكم خبر عن شركات النقل الجماعي توقف رحلاتها إلى الغردقة بسبب آثار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت شركات النقل الجماعي العاملة في نقل الركاب ببن الغردقة والقاهرة والوجه البحري وقف جميع الرحلات التي كانت مقررة لحين إعادة فتح الطريق الساحلي الغردفة رأس غارب الزعفرانة. وقامت إدارة المرور بالتنبيه علي مسؤولي الشركات بعدم تحرك اي رحلات حتي إعلان فتح الطريق وإصلاح التلفيات وحرصًا علي عدم تكدس الركاب أمام الأكمنة المرورية. فيما تواصل الأجهزة المختصة بمدينة الغردقة وعمليات إصلاح التلفيات التي لحقت بالطريق وإزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركات النقل الجماعي توقف رحلاتها إلى الغردقة بسبب آثار السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.