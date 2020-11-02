شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق إصدار بطاقات «خدمات ذوي الإعاقة» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، إصدار المرحلة الأولى لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

وأكد حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي المعاقين بالعريش، أن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين هي بطاقة لإثبات اعاقة، ويتم استخراجها لجميع المعاقين للاستفادة بجميع المميزات اللى كفلها القانون.

وأضاف أن البطاقة يتم التقدم للحصول عليها إلى مكتب التأهيل التابع للتضامن الاجتماعى ليتم استخراج البطاقات للمتقدمين المستوفين للشروط عن طريق الوزارة وارسالها إلى المنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها .

وأشار إلى أنه من مميزات بطاقة الخدمات هي مساعدة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لهم طبقا للقانون، ومنها: الرعاية الصحية والتأهيلية، التعليم والعمل، الإعفاء الجمركى للسيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة الخاصة بالمعاقين، الخصومات على وسائل النقل والمواصلات، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدى والإسكان الاجتماعى والجمع بين المعاشين .

وأعلن أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع القادم صرف البطاقات لأصحاب الاعاقات الشديدة المرسلة من مكاتب التأهيل بالعريش وبئر العبدكمرحلة أولى من أصحاب حالات الشلل الكلي والنصفي والصمم التام ومكفوفي البصر التام وحالات التوحد الذهني والقزامة الأقل من 140 سنتيمترا وغيرهم من الاعاقات الكاملة والشديدة، وذلك عن طريق مكاتب البريد بالعريش وبئر العبدلنحو 650 بطاقة، وأنه سيتم استكمال باقى حالات المرحلة الأولى التي لا تتعد 1000 حالة، على أن يتم استخراج البطاقات الخاصة بالمرحلة الثانية لأصحاب الاعاقات المتوسطة مع بداية العام المقبل طبقا لتحديد وزارة التضامن الاجتماعى.

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