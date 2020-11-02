الإنتاج الحربي تطلق برومو فيلم "مسيرة عطاء..وفارس نبيل" عن العصار.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الإنتاج الحربي اليوم برومو فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة. الفيلم المزمع نشره غداً الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين للإنتاج الحربي.

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