شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولي يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورنا، لمتابعة مستجدات الموقف فى ظل ارتفاع رقم الإصابات التى شهدتها بيانات وزارة الصحة على مدار اليوميين الماضيين. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى كلمة أمام مجلس النواب أمس، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، تقدم في مستهلها بالتهنئة لأعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة المولد النبوى الشريف، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية بالخير والبركات.

كما هنأ مدبولي نواب البرلمان بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والتي تمثل الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، والتى تشهد الآن تقدماً وتطوراً فى جميع المجالات، العمرانية، والسياحية، والمرافق والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة.

كما تقدم رئيس الوزراء في كلمته بالتهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسه الموقر، على ثقة الشعب والقيادة السياسية في انتخاب واختيار أعضائه، متمنياً لهم التوفيق جميعاً، بعد أن تم استكمال مؤسساتنا التشريعية والرقابية بمجلسهم الموقر، الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان .

Advertisements

وأكد رئيس الوزراء على حجم الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى نمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها .