شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتابع تصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب بغرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست منذ قليل ، السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، والتي تبدأ اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى غد الثلاثاء 3 نوفمبر من الشهر نفسه، حيث تشتمل المرحلة الثانية 13 محافظة.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 تعاود عملها لمتابعة سير المرحلة الثانية من الانتخابات للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

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وكانت السفيرة نبيلة مكرم، قد قدمت الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتعاون المستمر بين وزارة الهجرة والهيئة للتيسير على المصريين بالخارج المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.