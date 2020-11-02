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التضامن تعلن دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم فى بنى سويف والمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ، أن  فريق أطفال وكبار بلا مأوى تعامل مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا، بناء على توجيهات نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث تبين أن الفتاة تدعى أ.ج وتبلغ من  العمر 20 عاما وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية فضلا عن زواجها وتركها للمنزل.

 

وقام الفريق بالتواصل مع زوج اختها ووالدها، وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الأب والأخت، وتم التأكيد على الأب بحسن رعايتها، وتم إعادتها للاسرة بعد اتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية .

وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات وح.ع 3 سنوات ( اخوات ) بمحافظة المنيا داخل أسرهم متواجدتين امام مستشفي النيل بملوي، حيث تم التواصل مع الأب ومعه شهادات ميلاد الأطفال، وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع، وتم اعادة الطفلتين للاب واتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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