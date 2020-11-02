شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تكشف عن دعم حكومى بقيمة 500 مليون جنيه استعدادً للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، إن الحكومة دعمت الشركة القابضة والشركات التابعة لها بـ500 مليون جنيه، لدعم الشركات بالأجهزة الخاصة بالأمطار، استعدادً لموسم الشتاء.

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وأضاف معوض، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»، إن مياه الأمطار يتم سحبها وتصريفها في شبكات الصرف، موضحًا أن كل منطقة حسب التمركز الخاص بها، وتابع : في الإسكندرية، مياه الأمطار تصرف في البحر، بينما هناك شبكات صرف على كورنيش النيل بالمعادي، ليتم تصريف مياه المطر في النيل، مشيرًا إلى أن القاهرة بها أكثر من 20 ألف بالوعة مطر".

وأكد "معوض" أن المياه تتراكم في الشارع وقت الأمطار حتى تستوعب الشبكات، وتبدأ في استقبال المحطات المياه، موضحًا أن هناك تنسيقا بين القابضة للمياه والمحافظات ووزارة الري استعدادًا لسقوط الأمطار.