شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير النقل بالترخيص للبترول بتشغيل ميناء الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار وزير النقل المهندس كامل الوزير، بالموافقة على طلب الهيئة العامة للبترول بإجراء توسعات فى ميناء الحمراء، من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، من خلال إنشاء خط بحرى جديد وإنشاء شمندورة شحن زيت خام جديد.

ونص قرار وزير النقل بالموافقة على طلب الهيئة العامة للبترول والترخيص للهيئة بإدارة وتشغيل ميناء الحمراء البترولي الواقع على الساحل الشمالى الغربى غرب مدينة الإسكندرية لمدة عامان ونصف.

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وتضمن القرار استخدام الميناء فى استقبال وشحن وتفريغ ناقلات البترول والخدمات البحرية المتعلقة لذلك، وأنه لا يجوز استخدام الميناء لغير الغرض المرخص له، كما لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص لأى جهة أخرى سوى بعد موافقة وزارة النقل، على أن يقوم قطاع النقل البحرى بالإشراف على الميناء للتأكد من استمرار صلاحية الميناء للعمل من ناحية السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية مقابل 500 الف جنيه سنويا تزيد بواقع 10% كل عام.