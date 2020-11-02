شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النظافة بالقاهرة تعاين منطقة في زهراء المعادى تحولت إلى مقلب قمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فى ردها الرسمى على شكوى واردة لخدمة صحافة المواطن في الخليج 365، بعنوان: تلال القمامة تزعج سكان زهراء المعادى، وتحول المكان لمقلب، أنها سترسل فرقة لمعاينة المكان المذكور والعمل على حل المشكلة في أقرب وقت.

و كان القارئ أحمد سالم المقيم بزهراء المعادى، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365، يتضرر فيها من استخدام الجزء الخلفى للمساكن فى التخلص من القمامة والمخلفات، ما أدى إلى تحويل المكان إلى مقلب للقمامة، يعمل على نشر الرائحة والحشرات الضارة فضلاً عن جذب الكلاب الضالة، مطالبًا فى رسالته بضرورة العمل على إزالته.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.