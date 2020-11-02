وزير التعليم يؤكد استفادة 110 آلاف مدير ووكيل مدرسة من حافز الإدارة المدرسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد الأزهرى شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.



وأوضح الوزير: ينص مشروع قانون تحسين أحوال المعلمين، إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.



وأكد وزير التربية والتعليم أنه يبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى حوالي 2،1 مليون موظف منهم 1،4 مليون معلم، 700 ألف من باقى العاملين، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة 6،6 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

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