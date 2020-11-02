مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان ينظم دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية عن "المراجعة الداخلية" بناء على مواصفة الأيزو 9001 :2015 "، لـ 40 موظف من مختلف إدارات الجامعة، واستهدفت الدورة التدريبية شرح لبنود مواصفة الأيزو 9001 :2015 والعلاقات المرتبطة بينها، وشرح التفكير القائم على المخاطر Risk-Based Thinking، وعملية المراجعة الداخلية وإجراءاتها والتخطيط لها واجراء نماذج وامثلة توضيحية للمراجعة الداخلية على إدارات الجامعة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يعقد المركز الدورة التدريبية الثانية فى الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2020 وذلك تحت عنوان "رضا العملاء وتحليل البيانات" وذلك لعدد 60 موظف من موظفي إدارات الجامعة على مجموعتين بحيث تكون المجموعة الأولى يومي 1و2 نوفمبر والمجموعة الثانية يومي 3 و4 نوفمبر 2020، وتهدف الدورة التدريبية المقامة عن رضا العملاء وتحليل البيانات إلى التعرف على إجراءات قياس رضا العملاء وكيفية الاستفادة من التغذية الراجعة في وضع خطط تطوير وتحسين أداء الإدارة وكذلك المنهجية المتبعة فى تحليل البيانات وفقا لاختصاصات كل إدارة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وكيفية الاستفادة من نتائجها فى دعم متخذى القرار والإدارة العليا.

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ويتم تنفيذ هذه الدورات التدريبية تحت إشراف الدكتورة هناء محمد الحسينى، مدير مركز ضمان الجودة و الدكتورة وسام درويش مدير وحدة جودة النظم الادارية بالجامعة وذلك بهدف رفع كفاءة موظفى الجامعة ومسئولي الجودة بكليات الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها.